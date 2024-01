Biasin: «Sommer certezza. L’Inter vince in battaglia. È pronta a tutto!»

Fabrizio Biasin ci tiene a mettere in evidenza la buona prestazioni di Sommer ma anche l’atteggiamento generale dell’Inter nella gara contro la Fiorentina.

BATTAGLIA – Fabrizio Biasin analizza minuziosamente l’approccio messo in campo dall’Inter nel match in trasferta contro la Fiorentina. In collegamento su Mediaset a “Pressing”, il giornalista di fede nerazzurra dichiara: «Davo per scontata la vittoria della Juventus contro l’Empoli e temevo molto la partita di stasera. Contro la Fiorentina l’Inter ha giocato una partita diversa dal solito. Solitamente ha un’idea di calcio più propositiva, con un possesso palla di un certo tipo. Stasera ha fatto la battaglia. Vedere una squadra che esce dal campo con tre punti facendo la battaglia mi fa pensare che questa sia un’Inter pronta ad affrontare ogni genere di partita».

PERMALOSI? – Biasin conclude, anche con un riferimento finale alle dichiarazioni di Massimiliano Allegri: «Fiorentina-Inter lascia dei segnali veramente buoni. Dal primo all’ultimo tutti danno il loro contributo. De Vrij ha giocato un’eccellente partita ma da sottolineare anche Sommer. Eravamo scettici sul perdere uno dei fari dello scorso anno come Onana. Pensavamo che avrebbe perso tanto in palleggio e personalità, invece Sommer si sta dimostrando una certezza e questo è merito di tutti. La società nerazzurra ha costruito una grande squadra e l’allenatore la fa rendere al 100%. Quando Allegri dice che all’Inter sono permalosi non capisco a cosa si riferisca visto che nessuno ha risposto alle sue battute. L’unica cosa che fastidio ai dirigenti nerazzurri è il fatto che si dica che l’Inter spende tanto da una parte all’altra invece non è così. Tutti gli anni, fra cessioni e acquisti, i soldi li mette in cassa».