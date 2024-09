Biasin: «Solo un cambio di Inzaghi non sono riuscito a capire»

Simone Inzaghi è finito sul banco degli imputati per la sconfitta della sua Inter nel derby contro il Milan. Fabrizio Biasin ha indicato di non aver ben compreso solo una delle sue scelte.

IL PUNTO – Simone Inzaghi ha realizzato una serie di cambi, nel secondo tempo del derby tra Inter e Milan, che hanno modificato totalmente il centrocampo rispetto all’inizio del match. Di ciò ha parlato il giornalista Fabrizio Biasin a Radio Sportiva: «Nel derby, dopo i cambi effettuati durante il match, l’Inter ha peggiorato la sua resa. La verità è che noi non disponiamo dei dati dei tecnici. Credo che la maggior parte dei problemi siano dati dal fatto che i giocatori reduci da una partita probante come quella contro il Manchester City, per cui è stato giusto riferirsi alle alternative».

Biasin si espone su una scelta di Inzaghi a centrocampo: alternativa di livello diverso

IL GIUDIZIO – Biasin ha concluso sottolineando di non aver capito fino in fondo solo uno dei cambi effettuati da Inzaghi durante il match di domenica 22 settembre: «Il problema è loro, devono crescere le alternative. Il cambio che faccio fatica a comprendere è quello tra Calhanoglu e Asllani, ma ci dicono che lui non stava bene».