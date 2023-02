Biasin soddisfatto per il rinnovo di Darmian: «Non meritato, meritatissimo»

La notizia del rinnovo di Matteo Darmian con l’Inter fino al 2024 è stata accolta con soddisfazione dai tifosi nerazzurri. Non fa eccezione Fabrizio Biasin, che ha commentato l’annuncio.

RINNOVO MERITATO – Totalmente soddisfatto Fabrizio Biasin per il rinnovo contrattuale di Matteo Darmian con l’Inter fino al 2024. Il giornalista di fede nerazzurra ha sottolineato un concetto sicuramente condiviso da molti altri tifosi: “Rinnovo fino al 2024. Non è meritato, è meritatissimo“. Le sue parole, scritte sul suo profilo Twitter ufficiale, non possono che essere sottoscritte.