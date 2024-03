Biasin smentisce: «Inter non sta pensando a Gudmundsson»

Fabrizio Biasin ha voluto dare precisazioni riguardo i movimenti di mercato dell’Inter in questo momento. Il giornalista smentisce tanti colleghi su Twitter.

SMENTITE – Di mercato si parla tanto adesso, ma è ovvio visto che siamo in sosta e di campo si può trattare molto poco. Fabrizio Biasin infatti smentisce tanti colleghi: «L’Inter non sta pensando a Gudmundsson. L’Inter non sta pensando a Kim. L’Inter non sta pensando a Mavropanos. L’Inter non sta pensando a Smalling. Se ora stai pensando “ecco, il solito guastafeste” ricordati di me quando scriveranno “Inter beffata!”. (Ah, maledetta pausa…)».