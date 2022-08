Biasin: «Skriniar? Tranquillità Inter relativa! Nessuno è fuori dal mercato»

Biasin, dagli studi di Sportitalia mercato, si è concentrato su Skriniar con l’interessamento remoto del PSG. Per il giornalista, in casa Inter non si può pronunciare la parola incedibilità.

TRANQUILLITÀ RELATIVA − Fabrizio Biasin spiega la situazione legata a Milan Skriniar: «Ognuno ha la sua versione. La prima e ultima offerta del PSG è vecchia di un mese: cinquanta milioni di euro rifiutati. Ma non è finita lì perché ancora ci sono venti giorni di mercato. Ma in questo momento all’Inter sono tranquilli. Tranquillità relativa perché i nerazzurri non si possono permettere di tirare fuori dal mercato Skriniar o altri giocatori. Se tra cinque, dieci o quindici giorni arrivasse un’offerta per qualsiasi giocatore l’Inter la considererebbe ma poi diventa difficile trovare un sostituto all’altezza».