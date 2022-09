Biasin: «Skriniar? Sono rassegnato! Rinnova con l’Inter solo in un caso»

Fabrizio Biasin era oggi ospite a Tutti Convocati, sulle frequenze di Radio 24. Il giornalista ha parlato della situazione riguardante il rinnovo del centrale dell’Inter Milan Skriniar, in scadenza a giugno 2023.

BIVIO – Fabrizio Biasin, ospite oggi a Tutti Convocati ha parlato così riguardo il rinnovo del centrale slovacco: «L’estate scorsa l’Inter si è trovata davanti a un bivio. Ha dovuto scegliere tra prendere 60 milioni vendendo Skriniar negli ultimi giorni di mercato, senza poterlo sostituire. L’alternativa era di tenerlo in scadenza, con la speranza di riuscire a convincerlo a rinnovare».

RASSEGNATO – Biasin ha poi continuato: «Io non sono preoccupato per Skriniar. Più che altro sono rassegnato. Se Skriniar si dimostra l’opposto di ogni giocatore del mondo rimane all’Inter. Rinnova a una cifra più bassa di quanto gli offrivano a Parigi e si dimostra una bandiera del club. In caso contrario andrà al PSG, a guadagnare probabilmente il doppio in un club che punta a vincere la Champions League. Se dovesse andare così, non ho nulla da contestargli, si è sempre comportato benissimo». Termina così l’Intervento del giornalista.