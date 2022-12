Biasin: «Skriniar, situazione abbastanza chiara. In pochi giorni la risposta»

Fabrizio Biasin commenta la situazione di Milan Skriniar, in questi giorni tema sempre più caldo. Secondo il giornalista, la risposta dello slovacco è attesa entro la fine dell’anno

RISPOSTA A GIORNI – Ecco le considerazioni di Fabrizio Biasin in merito alla vicenda legata al rinnovo di Milan Skriniar: «La situazione è abbastanza chiara. sappiamo a che punto siamo. L’Inter aspetta una risposta in questi giorni. non vuole andare oltre alla fine dell’anno per una proposta fatta mesi fa. L’offerta è di 6 milioni + bonus. Skriniar potrebbe guadagnare più soldi andando in altre società. Il Psg candidata più seria. se ne farà una questione di denaro andrà da un altra parte. Se invece pensa che stare a milano con la fascia di capitano possa essere la soluzione migliore per lui, potrebbe dare una risposta positiva. Più passa il tempo più le possibilità che arrivi una risposta positiva diminuiscono. I termini però stanno scadendo: a giorni lo sapremo».