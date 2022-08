Biasin: «Skriniar, rumba non terminata ma offerta PSG all’Inter vecchia»

Una delle notizie di oggi è la nuova offerta del PSG per Skriniar che in Francia danno come già presentata. Secondo Biasin non è così: il giornalista, via Twitter, smentisce che all’Inter siano arrivate proposte concrete.

TUTTO DATATO – In Francia c’è di nuovo il nome di Milan Skriniar fra quelli per la difesa del PSG (vedi articolo). Secondo Fabrizio Biasin, però, la realtà dei fatti è diversa. Ecco come ha commentato le voci transalpine via Twitter: “A oggi non risulta alcun rilancio del PSG per Skriniar. L’offerta, vecchia di un mese, è di 50 milioni, cifra che – tra l’altro – l’Inter ha già rispedito al mittente. Questo non significa che la rumba sia terminata – mancano ancora 13 giorni di mercato – ma a oggi è così”.