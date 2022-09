Biasin: «Skriniar, rinnovo Inter? Importante che renda in questa stagione»

Biasin dice la sua sul rinnovo di contratto di Skriniar con l’Inter. Dopo una sessione estiva di mercato piena di rumors, la tensione sembra non allentarsi. Il giornalista, ospite di “Microfono Aperto” sulle frequenze di Radio Sportiva, prova a prevedere quello che accadrà in futuro tra l’attaccante slovacco e l’Inter.

NECESSITÀ – Quella tra Milan Skriniar e l’Inter inizia ad essere una situazione sempre più travagliata. Fabrizio Biasin dice la sua sul rinnovo di contratto del difensore slovacco. Le parole dell’ospite di “Microfono Aperto”, in collegamento sulle frequenze di Radio Sportiva: «Io non so chi abbia detto che Skriniar avrebbe sicuramente rinnovato. Nel momento in cui un giocatore non viene ceduto ad agosto perché altrimenti non hai un sostituto da prendere il discorso cambia. Significa che trattengo un titolare perché non posso più trovarne un altro. Tu, Inter, potevi decidere di vendere Skriniar nel momento in cui avevi Gleison Bremer e Nikola Milenkovic da portare a Milano. Nel momento in cui hai perso quella situazione e sei ad agosto inoltrato, per forza di cose devi trattenere Skriniar. Anche di fronte alla super offerta, perché altrimenti perdi di competitività. Però, nel momento in cui lo tieni, sai anche che il giocatore è in scadenza e ha un’offerta importante da un’altra parte. Quindi sai perfettamente di essere con le spalle al muro».

Il presente e il futuro di Milan Skriniar

OCCHIO AL PRESENTE – Biasin continua la sua analisi, focalizzandosi su quale potrebbe essere il futuro di Milan Skriniar (vedi articolo). «O Skriniar decide di fare una cosa che fanno in pochissimi, cioè accetta meno soldi perché sposa il progetto dell’Inter e realmente è nerazzurro nel cuore. Cosa che capita raramente perché, ormai, i calciatori guardano molto più al portafoglio che ad altro. Oppure andrà via a zero alla fine della prossima stagione. Qualcuno dice addirittura a gennaio. Secondo me, invece, sarà qui per tutta la stagione. Poi vedremo se avrà voglia di rinnovare oppure no. Ma quello che mi interessa è che lui riesca a rendere in questa stagione all’Inter. Se lui riesce a giocare al suo livello, e gli altri pure, allora l’Inter potrà anche puntare allo scudetto. Viceversa, perderà un giocatore a zero, che non ti avrà dato niente in questa stagione». Prima di guardare al futuro, bisogna pensare al presente, secondo il giornalista Fabrizio Biasin.