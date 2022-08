Biasin: «Skriniar, PSG fermo da un mese ma ogni giorno suona l’allarme!»

Il collega Fabrizio Biasin parla del futuro di Milan Skriniar commentando le voci di mercato che arrivano dalla Francia per quanto riguarda l’ultima offerta del PSG.

SEMPRE ALLARME – Fabrizio Biasin commenta la situazione attuale legata al difensore slovacco: «L’Equipe conferma che per Milan Skriniar l’offerta del PSG all’Inter è ferma a un mese fa: 50 milioni. Questo significa che il giocatore certamente resterà a Milano? Assolutamente no, ma certifica che non è necessario far suonare l’allarme ogni santissimo giorno».