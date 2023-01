Biasin: «Skriniar? Inter arrabbiata ma dovrebbe fare mea culpa! Il PSG…»

Fabrizio Biasin, nel corso della trasmissione Microfono Aperto in onda sulle frequenze di Radio Sportiva ha parlato dell’Inter e del caso Skriniar, prossimo all’addio ai nerazzurri

MERCATO – Fabrizio Biasin parla a proposito del caso Skriniar: «Skriniar? La situazione è abbastanza chiara. L’Inter aveva la possibilità di vendere in estate al PSG, farci 50 milioni e prendere Bremer. Poi ha perso il brasiliano. I nerazzurri poi hanno deciso di continuare con lo slovacco, sapendo di poterlo perdere a zero. Rischio che si sta avverando. I calciatori hanno sempre il coltello dalla parte del manico. Perché non ha fatto quello che ha fatto Bremer col Torino? E un caso più unico che raro. Skriniar non lo fa perché dovrebbe rinunciare al ricchissimo bonus alla firma. L’Inter sarebbe disposta a farlo partire, perché è arrabbiata col giocatore. Anche se la società dovrebbe fare mea culpa. Da qui alla fine del mercato può accadere qualsiasi cosa, anche che il giocatore parta».