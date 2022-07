Biasin: «Skriniar giustamente chiede ingaggio top. Inter, tanta negatività»

Fabrizio Biasin, in collegamento su Tutti Convocati a Radio 24, ritiene legittima la richiesta di Skriniar sull’aumento di ingaggio. Poi fa una considerazione sulla troppa negatività in casa Inter

RAGIONAMENTO − Le parole di Biasin in merito all’Inter e al mercato: «L’Inter ha piazzato Valentino Lazaro in prestito, con Andrea Pinamonti sta cercando di fare la recompra perché capisce che c’è del potenziale nel ragazzo. Skriniar? Due mesi che se ne parla. Il PSG offre 50 più bonus per arrivare massimo a 60, l’Inter non si muove dai suoi 70. Ma c’è da fare un ragionamento sul rinnovo, lui giustamente vorrà un ingaggio importante. Non come Lukaku ma alla Brozovic. L’Inter la sua rosa costruita ce l’ha più forte forse delle altre. Non bisogna sempre guardare alla cosa negativa: la cessione di un big o il problema cripto-valuta».