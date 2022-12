Biasin: «Skriniar e De Vrij, si ragiona anche su alternative. Scalvini…»

Fabrizio Biasin, in collegamento da Radio Sportiva, commenta la situazione contrattuale di Milan Skriniar e De Vrij, entrambi in scadenza a giugno

POSSIBILI ALTERNATIVE – Ecco il parere di Fabrizio Biasin riguardo alle situazioni contrattuali di Milan Skriniar e De Vrij: «C’è possibilità di perdere entrambi a 0. Inter proverà fino all’ultimo a trovare una soluzione per Skriniar, base di 6 mln + bonus, lui ha un’offerta importante La deadline è stata spostata a metà gennaio. De vrij vorrebbe fare un esperienza all’estero, Inter tiene porta aperta al rinnovo. Nel caso in cui non dovessero rinnovare, si cercano alternative. Scalvini grande giocatore, l’Atalanta lo sa e lo valuta 40 milioni. Cifre troppo alte per l’Inter. Bisogna trovare il Kvaratkshelia della situazione e in generale puntare su giocatori sostenibili da un punto di vista economico. Giocatori che costano 30 milioni non sono possibili».