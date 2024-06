Biasin sicuro: «Martinez? Inter, dall’affanno alla programmazione!»

Martinez si avvicina a vestire la maglia dell’Inter. A parlare dell’operazione anche il giornalista di “Libero” e vicino alle questioni nerazzurre, Biasin.

CAMBIO FASE – Fabrizio Biasin, dalle colonne di Tmw, si esprime sull’affaire Josep Martinez: «Domani è in programma l’incontro decisivo con il Genoa, quello dove si capisce cosa fare quanto a contropartite da offrire in cambio di Martinez. I nerazzurri puntavano al brasiliano Bento, ma il prezzo da un anno a questa parte è cresciuto a dismisura e ora appare inavvicinabile. E quindi Martinez, che pure costa “15 tutto compreso”, comunque non poco. E molti dicono: “Perché la dirigenza nerazzurra sceglie di spendere quattrini per un futuro titolare che, però, oggi viene a fare la riserva? È così necessario?”. Ecco, il fatto che l’Inter sia concentrata su un ruolo teoricamente già coperto è parecchio significativo, vuol dire che il club ha superato la fase dell’affanno e hanno raggiunto quella della programmazione. L’Inter ragiona per coppie di giocatori. Con “l’alternativa” che deve essere sempre di più vicina al valore del “titolare”. In questo momento – piaccia o non piaccia – l’Inter ha le coppie al completo. E, quindi, lavora per sistemare quel che si presume vada sistemato in prospettiva».