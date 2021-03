Biasin: «Serie A strana ma non falsata! Inter non ha responsabilità sul rinvio»

Biasin – giornalista di ‘Libero’ e tifoso interista -, intervenuto come ospite a “Pressing Serie A” su Italia 1, affronta il delicato argomento polemico sorto dopo il rinvio di Inter-Sassuolo. E prende le difese dei colori nerazzurri in seguito alle recenti accuse

LOGICA CONSEGUENZA – Al quesito del collega Franco Ordine (vedi dichiarazioni), Fabrizio Biasin risponde con una convinzione: «È normale che un giocatore di 40 anni come Zlatan Ibrahimovic salti qualche partita e uno in strasalute come Romelu Lukaku le giochi praticamente tutte. Se il Milan continuerà a dare fastidio all’Inter fino a fine stagione, fa qualcosa di incredibilmente meraviglioso. Ma non possiamo chiedere cose in più…»

CAMPIONATO STRANO – Biasin difende la società nerazzurra dagli attacchi: «L’Inter avrebbe giocato volentieri la partita contro il Sassuolo per tanti motivi. Qualcuno ha voluto far credere che questa decisione dell’ATS di Milano è stata presa su pressioni della società nerazzurra, ed è una cosa che non può esistere. Se c’è una certezza, questa è che l’Inter non ha nessuna responsabilità in questa decisione. Questo campionato è stranissimo, l’importante è che non si dica che è falsato, come sostiene qualcuno… Ma la mia sensazione è che, anche in un campionato normale, la classifica sarebbe la stessa».