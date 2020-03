Biasin: “Serie A difficilmente riparte. Inter pensa a soluzione per salvare”

Biasin è dell’idea che se la Serie A riprenderà sarà solo per evitare altri problemi economici. Il giornalista, nel suo editoriale per il sito “TuttoMercatoWeb”, segnala la posizione dell’Inter sulla vicenda stipendi.

IL TAGLIO – “Molti hanno fatto le pulci alla Juventus per la faccenda stipendi tagliati. E non si capisce perché. I giocatori della Juventus hanno fatto una gran cosa, Giorgio Chiellini è stato bravissimo e con lui Leonardo Bonucci e Gianluigi Buffon, la Juventus ha risolto un gran problema che è suo ma anche di tutti gli altri club di Serie A. Il problema si chiama minimizzare i danni se la stagione non dovesse ripartire. Ora, capiamoci, la stagione difficilmente ripartirà e se ripartirà sarà solo per accanimento e, comunque, esclusivamente per tentare di salvare il salvabile quanto a perdite. Oh, legittimo, ma allora scopriamo le carte. A Palazzo non insistono perché hanno estrema necessità di assegnare lo scudetto, semmai (giustamente) per i 700 milioni in gioco. Per salvarne almeno una parte si vuole provare a mettere in piedi un calendario folle, con un centinaio di partite incastrate in un mese, da giocare a porte chiuse, con un problema non banale di contratti dei giocatori da allungare, con il rischio che qualcuno si faccia male (partite ogni tre giorni per un mese, mah…), con l’ulteriore rischio di andare a cozzare con la stagione 2020/2021, quella sì da preservare come reliquia rara”.

IDEA GESTIBILE – “E, allora, perdonateci, ma la soluzione Juventus (condivisa da molti club, tra l’altro) è decisamente la più intelligente e meno invasiva per tutti. Certo, si deve sperare che i tesserati capiscano, ma ci sono vari modi per convincerli ad accettare il taglio degli stipendi. Oh, capiamoci, non tutti i giocatori della Juventus sono stati felici di rinunciare all’ambaradan, ma in qualche modo il loro sacrificio sarà ricompensato: prolungamento dei contratti, soluzioni interne, riconoscimento di bonus futuri… Un modo per risarcirli, almeno parzialmente, si troverà e nel frattempo il club potrà tirare un sospiro di sollievo in attesa di tempi migliori. Questa cosa, traslata agli altri club di Serie A potrebbe essere la salvezza di tutto il movimento: lo pensa la Juventus, lo pensano anche l’Inter e il Milan, lo pensa la maggioranza dei club (non la Lazio per evidenti motivi)”.

Fonte: TuttoMercatoWeb.com – Fabrizio Biasin