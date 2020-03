Biasin: “Serie A? Contrario ai play-off. Il futuro di Lautaro Martinez…”

Condividi questo articolo

Fabrizio Biasin, giornalista e noto tifoso dell’Inter, è intervenuto a “Radio Sportiva” per parlare del futuro del campionato italiano e di quello dell’attaccante nerazzurro Lautaro Martinez

CAMPIONATO – Fabrizio Biasin nel corso del suo intervento ha parlato della Serie A: «Campionato in estate? Per me è molto difficile poter andare così in avanti, si rischia di vedere due campionati diversi e si potrebbe intaccare anche la prossima stagione. La mia sensazione è che sia più probabile che si debba arrivare al congelamento del campionato, ma è giusto mettere sul piatto altre soluzioni che consentirebbero al campionato di concludersi regolarmente. Posti europei se il campionato non termina? Questo è un altro problema, ce ne sono tantissimi. La prima cosa che mi viene in mente è congelare la classifica attuale. Bisogna che accada un miracolo per accontentare tutti, ma i miracoli per definizione sono rari».

SOLUZIONE? – Biasin ha quindi parlato dei possibili Play-off e play-out in Serie A. Questa la sua opinione: «Sono contrario perché non è giusto prendere in considerazione questa classifica quando alcune squadre hanno giocato contro le big e altre no, ma la sensazione è che si possa andare verso questa soluzione».

MERCATO – Biasin ha chiuso parlando di Lautaro Martinez: «I problemi attuali hanno congelato tutto quanto. Prima che esplodessero si parlava di un accordo trovato con il Barça ma io non sono così convinto. La sensazione è che ci possa essere l’interesse dei blaugrana ma che la cosa sia ancora in divenire, non ci sono certezze».