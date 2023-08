Biasin: «Sensi convince l’Inter! Pavard? Non bisogna lasciare scoperto quel ruolo»

Biasin fa il punto della situazione sulla vicenda di mercato legata a Pavard, ancora in forse per l’arrivo all’Inter. Poi dice la sua sulla possibilità di vedere ancora Sensi in nerazzurro.

PROBLEMA – Fabrizio Biasin esprime la propria opinione su alcune vicende di mercato legate all’Inter. Su Radio Sportiva il giornalista dichiara «Inter e Bayern Monaco hanno un accordo. I dirigenti nerazzurri sono d’accordo con quelli baveresi su una cessione a 30 milioni di euro più due di bonus. Benjamin Pavard vuole venire all’Inter a tutti i costi. Però c’è il punto fermo di Tuchel. Lui è disponibile a lasciarlo partire solo se trova un’alternativa che possa piacergli. Fino a questo momento non l’ha trovata e fino a quando non viene accontentato tutto è bloccato e congelato. Non ci sarebbero grossi problemi se fossimo a giugno o luglio. Il problema è che siamo a quattro giorni dalla fine del mercato. Quindi o si trova un’alternativa nelle prossime ore oppure l’Inter anche prima è tenuta ad andare su un altro profilo. La cosa che non deve succedere è lasciare quel ruolo scoperto. Al momento l’Inter ha 9 coppie di giocatori di campo formate, manca la decima perché Darmian non ha il suo alter ego. Sensi secondo me rimane, salvo cose impensabili. Non era nel progetto dell’Inter puntare su di lui. L’idea era farlo andare a giocare altrove. Quando è saltato l’affare Samardzic e anche a fronte di un pre-campionato convincente l’Inter si è convinta a dargli l’ennesima occasione. Sappiamo che ha qualità rarissime se sta bene. Il problema vero è che in passato ha dato poche garanzie dal punto di vista fisico. In questo momento il centrocampo dell’Inter è completo. L’idea che Sensi possa essere da supporto e non debba fare per forza il titolare convince l’Inter a dargli un’altra chance».