Biasin: «Se dici ‘resto’ e poi vai via sei un chiacchierone. No prese in giro»

Fabrizio Biasin, noto giornalista, ha commentato le parole di Romelu Lukaku. Il belga oggi è tornato a parlare del suo addio all’Inter in estate con il trasferimento al Chelsea per 115 milioni di euro (leggi le sue dichiarazioni)

GIUDIZIO – Fabrizio Biasin ha commentato sul suo account Twitter: «Esiste il diritto di inseguire il soldo, ma anche il dovere di non prendere per il culo la gente. Se dici “resto qua” ma pensi “magari vado via”, forse sei un bravo calciatore, di sicuro sei un chiacchierone. Il guaio è che questa frase vale per un crescente numero di giocatori».

Esiste il diritto di inseguire il soldo, ma anche il dovere di non prendere per il culo la gente.

Se dici “resto qua” ma pensi "magari vado via", forse sei un bravo calciatore, di sicuro sei un chiacchierone. Il guaio è che questa frase vale per un crescente numero di giocatori. — Fabrizio Biasin (@FBiasin) September 4, 2021