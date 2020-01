Biasin: “Scudetto Inter, con Eriksen e mercato si puÃ²! Giroud? Prima…”

Biasin: “Scudetto Inter, con Eriksen e mercato si può! Giroud? Prima…”

Intervistato sulle frequenze di “Radio Sportiva” nel corso della trasmissione “Microfono Aperto”, Fabrizio Biasin, giornalista di “Libero” e tifoso dell’Inter, ha parlato di Christian Eriksen e l’obiettivo Olivier Giroud

SITUAZIONE – Queste le parole di Fabrizio Biasin, giornalista di “Libero” e tifoso dell’Inter, sul momento della squadra nerazzurra ed il mercato: «Il nervosismo di Inter-Cagliari è apparso abbastanza ingiustificato. L’Inter ha pareggiato per suoi demeriti. Con Eriksen e il mercato ci sono tutte le possibilità di giocarsela fino in fondo per il titolo. Su Dimarco sono state fatte delle valutazioni, ma non penso che Conte gli lascerà spazio. Vorrei capire cosa succederà con Asamoah: con Young o Moses le gerarchie sono cambiate. Centrocampo a 4 per l’Inter? Conte ha un’idea di calcio molto chiara del 3-5-2, lo schema che gli ha fatto vincere tanto. Gli ultimi problemini dipendono più dal rendimento dei singoli. Giroud? Se ne parla da un mese, l’Inter vuole completare il parco attaccanti. Resterà la classica possibilità dell’ultimo giorno di mercato anche se costa e i nerazzurri devono prima recuperare soldi dalle cessioni».