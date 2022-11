Biasin: «Sconfitta Inter? Giocatori responsabili! Allegri ha meritato perché…»

Biasin commenta la prestazione dell’Inter nella partita persa contro la Juventus. Il giornalista riconosce la mentalità vincente messa in campo dai bianconeri. Poi su TV Play, per il canale Twitch di Calciomercato.it, si pronuncia sulla personalità degli interisti.

PERSONALITÀ – Fabrizio Biasin valuta il gioco e l’atteggiamento dell’Inter nella partita persa all’Allianz Stadium. In collegamento su TV Play, il giornalista afferma: «La sconfitta dell’Inter? Credo che i responsabili siano i giocatori. Non puoi sprecare così tanto nel primo tempo e non puoi addormentarti in quel modo dopo il vantaggio degli avversari. La Juventus ha meritato la vittoria e Massimiliano Allegri ha gestito la partita come voleva. In questo modo ha dimostrato di non essere tutto quel disastro che qualcuno millantava. È stato bravo a dare la carica alla sua squadra. Poi, se Denzel Dumfries fa gol, magari cambia tutto in favore dell’Inter. Mancanza di personalità per i nerazzurri (vedi articolo)? Con il Barcellona a casa loro e a Milano l’ho vista. Stare al Camp Nou, davanti a 90 mila spettatori, passare in svantaggio e comunque poi recuperare, questo secondo me significa che la personalità ce l’hai». Parlando della la mentalità vincente che l’Inter sa tirare fuori, Biasin conclude il suo intervento sul canale Twitch di Calciomercato.it.