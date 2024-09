Biasin: «Scelte di Monza-Inter non legate alla Champions League!»

L’Inter ieri ha pareggiato sul campo del Monza per 1-1, non riuscendo a centrare il terzo successo di fila. Biasin commenta il turnover di Inzaghi.

TURNOVER – Ospite negli studi di Top Calcio 24, Fabrizio Biasin ha detto la sua sulle scelte di Simone Inzaghi in Monza-Inter: «Non bisogna neanche stare dietro l’opinione pubblica, il mister deve fare quello che vuole lui. Devono giocare quelli che devono giocare, deve decidere l’allenatore. Lautaro Martinez deve giocare sempre! Non credo che oggi si faccia un ragionamento sulla Champions League. Per andare ai playoff servono 10 punti, posto che mercoledì 9/10 la perdi, secondo me ha poco senso fare dei calcoli e pensare: “Devo andare a Manchester a vincere la partita”. Ieri Inzaghi ha voluto dare una chance alle alternative, ma questa chance non l’hanno sfruttata. Avranno ancora minutaggio ma devono meritarselo. L’allenatore deve stare tranquillo nel fare turnover in partite come quella contro il Monza».