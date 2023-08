Biasin: «Scamacca, fatta scelta. Sommer-Inter? Non chiaro ma una cosa buona»

Biasin spiega perché l’Inter ha scelto Scamacca, lasciando da parte altri profili tra cui Balogun e Morata. Sul possibile arrivo di Sommer, da tempo segnalato in dirittura d’arrivo ma per ora non concluso, ha invece dei dubbi: le sue parole a Microfono Aperto su Radio Sportiva.

IL PRESCELTO – Fabrizio Biasin è sicuro su quale sia la priorità in attacco: «Su Gianluca Scamacca è stata fatta una scelta. Cioè: l’Inter sceglie di puntare su Scamacca perché per arrivare a Folarin Balogun servono quaranta milioni e non ce li ha, per arrivare ad Alvaro Morata servono ventuno milioni e per un trentenne li avrebbe spesi solo per Romelu Lukaku. Preferiscono Scamacca perché, dopo una brutta stagione in Premier League, può tornare a fare quello dei tempi del Sassuolo. Il campo ci dirà se è una scelta corretta, ma bisogna capire cosa si farà con il quarto. Al momento c’è Joaquin Correa, vediamo se il mercato lo porterà via: credo che arriverà un quarto. Beto? A me piace dal primo anno all’Udinese, dove non lo conoscevo minimamente. L’anno scorso più cose brutte, l’Udinese fa il prezzo ed è alto: credo sia difficile si muova in questo mercato».

REBUS – Rispetto a Scamacca, Biasin ha dubbi su Yann Sommer: «Non credo sia il problema del milione in più o in meno, questa situazione non è chiarissima. Credo che Inter e Bayern Monaco abbiano una sorta d’accordo: Sommer resta finché non trovano un portiere, quando lo trovano si trasferirà. E se non lo trovano? Potrebbe essere un problema. L’Inter, che ha fatto tanto bene, lì ha creato un problema a Simone Inzaghi. È vero che un portiere arriverà e col Monza ci sarà qualcuno affidabile, però perso Onana probabilmente Inzaghi vorrebbe il suo portiere. Che non è solo chi para, ma chi gestisce la difesa da dietro. L’unica cosa buona di questa vicenda, non bellissima, è che grazie alle amichevoli in Giappone ci siamo resi conto che c’è un altro portiere: Filip Stankovic. Se prima si pensava di fargli fare esperienza adesso qualcuno magari pensa di fargli fare il secondo».