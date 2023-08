Biasin: «Scamacca non la prima scelta dell’Inter ma un compromesso!»

L’Inter ha scelto di puntare su Scamacca per completare il reparto offensivo. Biasin parla del calciatore del West Ham e di altri profili che i nerazzurri avevano preso in considerazione.

COMPROMESSO – Fabrizio Biasin tenta di spiegare il motivo per cui l’Inter ha deciso di cambiare obiettivo per il mercato offensivo. Nel corso della trasmissione “Microfono Aperto”, su Radio Sportiva, il giornalista afferma: «È vero che Gianluca Scamacca non è la prima scelta dell’Inter. Da una parta la dirigenza ha sempre puntato su Folarin Balogun, che però fino a questo momento non è riuscito ad avvicinare perché l’Arsenal chiede parecchi quattrini. Stanno cercando ancora adesso, tramite intermediari, di abbassare la cifra ma non è un’operazione semplice. Dall’altra parte Simone Inzaghi ha sempre chiesto una certezza e il suo numero uno era sempre Alvaro Morata. Lui però costa 20 milioni di euro e l’Inter quei soldi per un giocatore di 30 anni non li vuole spendere. Li avrebbe spesi per Romelu Lukaku, ma sappiamo tutti com’è andata a finire. Visto che non si riesce in questo momento ad arrivare al primo e al secondo si cerca un giocatore che possa piacere ad entrambi. Il compromesso giusto è Scamacca, ancora tendenzialmente giovane e con una cifra interessante. Questo però non significa che con lui il reparto offensivo dell’Inter sarà al completo. Credo che cercheranno comunque di arrivare a un altro quarto provando a cercare una soluzione a Joaquin Correa».