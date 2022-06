Biasin: «Scamacca 45/50 milioni, Pinamonti 19/20? Senza senso la prima»

Fabrizio Biasin, giornalista e tifoso dell’Inter, si è espresso su Twitter sulle offerte che PSG e Monza presenteranno per Scamacca e Pinamonti. Questa la sua opinione

OFFERTE A CONFRONTO − Biasin fa una considerazione sulle possibili offerte per Scamacca e Pinamonti rispettivamente del Paris Saint-Germain e del Monza: «Il Psg prepara un’offerta per Scamacca da 45/50 milioni. Il Monza prepara un’offerta per Pinamonti da 19/20 milioni. Personalissima opinione: non è bassa la seconda, è senza senso la prima».