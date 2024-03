Biasin: «Scalvini all’Inter? Margini miglioramento. Vi dico la mia idea!»

Giorgio Scalvini potrebbe rientrare nei piani futuri dell’Inter? Fabrizio Biasin, rispondendo alla suggestione di un tifoso nerazzurro intervenuto su RadioSportiva, dice la sua sul calciatore dell’Atalanta.

SUGGESTIONE – In questo momento la difesa dell’Inter è al completo, ma non è escluso che la dirigenza nerazzurra non voglia presto tornare sul mercato alla ricerca di un innesto che la rinforzi. Sull’argomento e, nello specifico, sull’ipotesi Giorgio Scalvini dell’Atalanta si pronuncia Fabrizio Biasin: «L’Inter dovrebbe prendere Scalvini? È un calciatore che piace a tantissimi osservatori ma soprattutto all’Atalanta. Il club ha già fatto intendere che per arrivare a cedere questo giocatore pretende decine di milioni di euro. Scalvini è ancora giovanissimo e secondo me ancora non del tutto maturo calcisticamente parlando, può ancora migliorare ancora tanto. Quindi la mia idea è che per queste cifre difficilmente si avvicinerà qualcuno in Italia».