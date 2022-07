Biasin: «Sanchez, le pretese aumentano. Non una buonuscita qualunque»

Biasin segnala le difficoltà per l’Inter di liberarsi di Sanchez, visto il pesante ingaggio. Ospite di Sportitalia Mercato, il giornalista fa il punto sul cileno.

DA RISOLVERE – Per Fabrizio Biasin è necessario che l’Inter sistemi la partenza di Alexis Sanchez: «Per forza. I giorni passano, il giocatore è sempre lì e le pretese aumentano. Non sembra disposto ad accettare una buonuscita qualunque, vuole parecchio del suo ingaggio e anche legittimamente perché ha un contratto. Però finché non si muove Sanchez è difficile andare a fare un difensore. Su Luis Fernando Muriel (alla Juventus, ndr) so che Gian Piero Gasperini non farebbe barricate perché vorrebbe Andrea Pinamonti».