Biasin: «Samardzic prediletto di Ausilio. Lo voleva a tutti i costi»

Oggi si è ricominciato a parlare di Lazar Samardzic per l’Inter. Fabrizio Biasin si è espresso sul caso in diretta con Cronache di Spogliatoio.

TRATTATIVA – Fabrizio Biasin pensa non ci siano chance per l’acquisto del serbo: «Samardzic sembrava veramente tutto fatto per tutti. Tranne per il signor Samardzic che ad un certo punto ha mischiato le carte in tavola. L’Inter non solo ci aveva messo gli occhi sopra ma pensava di completare il reparto con questo giocatore che da qui ai prossimi 10 anni può fare la storia del nostro calcio. Samardzic era un prediletto di Ausilio, lo seguiva e lo voleva a tutti i costi. Non c’è possibilità di ricomporre, certi affari sfumano e bisogna guardare avanti».