Biasin: «Rosso Lukaku? Per me un errore, basta con il razzismo!»

Fabrizio Biasin, ospite del Microfono Aperto su Radio Sportiva, ha parlato del doppio giallo a Lukaku nell’esultanza del rigore. Il giornalista ha poi detto la sua sugli episodi di razzismo nei confronti del belga.

BUON SENSO − Fabrizio Biasin ha parlato del secondo giallo ai danni di Lukaku in occasione del gol del pareggio: «Diciamo che purtroppo tutti gli arbitri non hanno la stessa personalità. Secondo me anche il buon senso di capire i momenti e situazioni. Lukaku settimana scorsa ha reagito allo stesso modo e non è stato ammonito. Questa settimana sì perché evidentemente l’arbitro ha vissuto questa cosa come una provocazione verso i tifosi. Io credo che ieri abbia sbagliato. A punto di regolamento il giallo ci stava anche, ma se avesse prevalso il buon senso allora no».

STOP AL RAZZISMO − Il giornalista ha poi detto la sua sugli episodi di razzismo contro il belga durante la partita di ieri: «Un brutto episodio quello di ieri che è finito in tutto il mondo. Sicuramente il calcio italiano non ci fa una bella figura. Poi bisogna fare delle distinzioni. Un conto sono le questioni di campo relative a bisticci litigi e incomprensioni. È una cosa brutta che sappiamo che però nel calcio può succedere anche se sbagliata. Poi c’è un’altra cosa che è molto più seria e si chiama razzismo. Il razzismo va messo da parte. C’è bisogno di metterlo in vetrina perché ciò non è più tollerato. È questione di ogni settimana. Perché in quella passata è toccato a Stankovic e per fortuna è intervenuto Mourinho a fermare tutto. Ogni tifoseria ha le sue colpe e le sue mele marce. Se si fa del razzismo non si può perdonare e bisogna essere severi. Ieri ci sono stati episodi di razzismo e questa cosa va detta e condannata».