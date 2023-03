Biasin rivela: «Saranno gli ultimi mesi di Brozovic! Passi alla storia»

Biasin parlando di Brozovic, sostituto di Calhanoglu nelle prossime settimane, ha rivelato anche un dettaglio di mercato. Ovvero, il croato in estate lascerà

ULTIMI MESI − Le parole di Biasin su Tutti Convocati, che annuncia anche la probabile partenza di Brozovic: «Calhanoglu? Il 1° aprile parte il mese più ingolfato della storia del calcio italiano, giocheranno tutti ogni 3 giorni, in particolare Inter, Juventus e Fiorentina. Il raffreddore di un giocatore è già un problema, figurati la distrazione dell’adduttore. Calhanoglu è ad oggi il giocatore più imprescindibile dell’Inter è proprio il turco. Brozovic la consolazione, credo possano essere gli ultimi mesi suoi all’Inter. Come in tutti i film con un lieto fine, lui ha la possibilità di passare alla storia. Lo voglio vedere correre, come ha fatto al Mondiale, nel suo ruolo è uno dei primi tre al mondo. Voglio vederlo sudare, al top!».