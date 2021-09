Biasin: «Risultato di Madrid buono. Con Brozovic fuori, Inter in difficoltà»

Fabrizio Biasin, in collegamento su Tutti Convocati, ritiene la clamorosa vittoria dello Sheriff Tiraspol a Madrid importante per l’Inter. Nella gara contro lo Shakhtar, Brozovic non doveva uscire

CHAMPIONS LEAGUE − Biasin commenta il successo dei moldavi e la gara di Kiev: «Ha avuto tanta fortuna lo Sheriff Tiraspol. Il risultato di Madrid secondo me è una buona notizia per l’Inter. Per le prossime partite però ci vuole meno timidezza, da quando è uscito Marcelo Brozovic l’Inter ha sofferto troppo». I nerazzurri si trovano al terzo posto in classifica con un solo punto. In testa, ci sono i moldavi dello Sheriff con sei punti, a +3 dal Real Madrid secondo.