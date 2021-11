Biasin: «Rinnovo Barella? Dirigenza Inter sa il fatto suo! Ora la ciliegina»

Barella ha rinnovato il suo contratto con l’Inter, legandosi ai colori nerazzurri fino al 2026 (vedi articolo). Il giornalista Biasin, attraverso il proprio account Twitter, ha commentato la firma del centrocampista.

CONTRATTI NERAZZURRI – Fabrizio Biasin si complimenta con la dirigenza dell’Inter dopo il rinnovo di Nicolò Barella fino al 2026, sperando che questa firma non sia l’ultima per il club nerazzurro: “È bene ricordare che in estate molti davano per scontati i non-rinnovi di questo e quel giocatore dell’Inter. Lautaro Martinez e Barella certificano 2 fatti: il club non è così allo sbando come ipotizzato dai più; la dirigenza sa il fatto suo. Ora manca solo la ciliegina: Marcelo Brozovic“. Il rinnovo del centrocampista croato, in scadenza nel 2022, sembra il più complicato al momento (vedi articolo).

Fonte: Twitter – Fabrizio Biasin