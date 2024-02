Biasin: «Rinnovi Inter? Ci vuole tempo e pazienza. Uno resta a Milano»

Fabrizio Biasin, noto giornalista sportivo nonché molto vicino alle vicende in casa Inter, ha commentato al canale di “Cronache di Spogliatoio” l’attuale situazione dei nerazzurri e dei contratti in scadenza tra due anni.

LAVORO – Nel corso della puntata di Cronache di Spogliatoio Fabrizio Biasin ha commentato la situazione dell’Inter e dei contratti in scadenza di Lautaro Martinez e Nicolo Barella. Queste le parole del giornalista sempre vicino ai nerazzurri: «Rinnovo Barella? Il problema si crea quando i media parlano di giorni per l’Inter. Per Lautaro Martinez ad esempio sappiamo bene che ci vuole del tempo. Per Nicolò, che si parla di rinnovo imminente, ci vuole tempo proprio perché non c’è nessuna fretta. Il rinnovo secondo me si farà. Se si vuole fare mercato non bastano i soldi di Dumfries. Non si deve mai temere chi parte, ma paura di chi arriva. Se c’è il sostituto tutti sono sostituibili, ma ad oggi ad esempio il sostituto di Calhanoglu non lo trovo».

ADDIO – Biasin poi ha parlato di un eventuale addio in estate di Benjamin Pavard sin da subito entrato nel cuore dei tifosi dell’Inter e della probabile formazione con la Salernitana: «Benjamin Pavard via? No, resta a Milano. Pavard te lo sta dicendo in tutti modi che gli piace Milano, quindi penso non si muoverà. È un calciatore che è stato pagato tanto, difficilmente ti porta una grossa plusvalenza in cassa. La formazione con la Salernitana? Centrocampo quasi uguale, giocherà Carlos Augusto e poi torna Denzel Dumfries titolare. Il meccanismo di Simone Inzaghi ora funziona bene, il loro obiettivo è sempre quello. Con fuori Francesco Acerbi, gioca sicuro de Vrij quindi sulla fascia difficile capire chi andrà con certezza, c’è anche Bisseck che potrebbe giocare a sorpresa oltre a Buchanan.»