Biasin: «Rimarrei in un San Siro nuovo, ma gestione grottesca»

La questione stadio non è mai chiara in quel di Milano. Inter e Milan si sono mosse in zone diverse, Fabrizio Biasin dice la sua su Twitter a proposito di San Siro.

ERRORI – La questione stadio a Milano è centrale e non è stata trattata al meglio. Ci sono ancora tantissimi dubbi sulla situazione intorno ad Inter e Milan. Fabrizio Biasin si esprime in questo modo: «Parto io: la gestione della faccenda è chiaramente grottesca, ma restare in un San Siro nuovo e ‘rinfrescato‘, a me, piacerebbe un sacco».