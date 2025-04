Biasin ribadisce: «Inzaghi non si risparmia a Parma! Il motivo»

L’Inter non farà totale turnover a Parma, anzi tutto il contrario. Fabrizio Biasin lo fa notare ribadendo una scelta di Simone Inzaghi su Tutti Convocati.

FORMAZIONE ED IMPEGNO – L’Inter a Parma arriva con diverse defezioni. Da Mehdi Taremi a Piotr Zielinski, da Nicolò Barella squalificato per finire con Denzel Dumfries che ne avrà ancora per tanto tempo. I dubbi più grandi Simone Inzaghi se li porta in attacco, mentre Cristian Chivu sembra avere le idee chiare sulla formazione.

Inzaghi, l’analisi nelle scelte per Biasin

DUBBI – Fabrizio Biasin fa notare una cosa sulla partita tra Parma e Inter: «Se vedete la formazione di domani, Inzaghi non si risparmia tanto in vista del Bayern Monaco. Lautaro Martinez gioca con Thuram perché la partita più importante è quella che devi giocare. Bologna-Napoli? Non penso possa essere decisiva l’assenza di Conte. Così si sottovaluterebbe la forza del Napoli e del suo gruppo, che fino ad ora ha fatto benissimo. Non hanno bisogno di uno che gli urla dietro di correre da una parte e dall’altra. La squadra ha dimostrato di avere basi, certezze. Non avere la tua guida può fare minimamente la differenza. All’Inter ci sarà il sergente Farris. Almeno questa settimana non ci saranno casi relativi a Inzaghi che esce dall’area tecnica»