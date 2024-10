Biasin: «Quello di Inzaghi è un calcio raro. Ciò lo dimostra!»

Inzaghi è stato elogiato da Cesc Fabregas per il modo in cui fa giocare la sua squadra. Sul punto si è espresso Fabrizio Biasin.

LA CRESCITA – Simone Inzaghi vede costantemente riconosciuto il suo lavoro alla guida dell’Inter, una squadra plasmata secondo le sue idee e i suoi principi di gioco. Dopo due anni in cui sono arrivati alcuni successi ma non lo scudetto tanto auspicato dalla società, il tecnico piacentino ha conquistato la sua prima Serie A grazie a un mix efficace di gioco virtuoso e concretezza in fase offensiva. Il pragmatismo unito all’aderenza ai propri ideali di gioco si è materializzato in una stagione dominante nel campionato italiano. Ora, l’auspicio è di confermarsi in Italia e di indossare tale doppia veste anche in Champions League.

Biasin riprende le parole di Fabregas per sottolineare le qualità di Inzaghi

L’ELOGIO – Il giornalista Fabrizio Biasin, riprendendo il commento del tecnico Cesc Fabregas sulla capacità dei calciatori nerazzurri di interpretare diversi ruoli in una partita, ha così elogiato Inzaghi su X: «Da qualche tempo l’Inter ha abituato molto bene i suoi tifosi e, in generale, un po’ tutti gli osservatori. Gioca a un livello che in nerazzurro si era visto raramente. Forse mai. Ormai ci si è quasi assuefatti al ‘bel calcio’, al punto che si pretende sempre la semi-perfezione e se per caso qualcosa non va (succede!), ci si incazza come bisce e si perde di vista l’insieme. Osservazioni come quella di Fabregas, ovvero di chi vede le cose ‘da fuori’, spiegano benissimo quello che stanno facendo Inzaghi e i suoi ragazzi da almeno un paio di stagioni. È un calcio ‘raro’, guai a darlo per scontato».