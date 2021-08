Biasin punzecchia Giroud: «Bisogna scoprire per che squadra tifa Dio»

Dopo le dichiarazioni di Olivier Giroud nella conferenza stampa di presentazione come nuovo giocatore del Milan (vedi articolo), il giornalista di fede nerazzurra Fabrizio Biasin non ha perso occasione per punzecchiarlo attraverso il suo profilo Twitter ufficiale.

FRECCIATA – Con l’ironia che lo contraddistingue, il giornalista di fede nerazzurra Fabrizio Biasin ha voluto scherzosamente rispondere a Olivier Giroud e alle dichiarazioni durante la conferenza stampa di presentazione come nuovo giocatore del Milan. Questo il suo tweet: «Giroud: ‘Potevo andare all’Inter? Sono cristiano e credo nel destino. Dio ha voluto che fossi qui al Milan e non all’Inter…’. Ora bisogna solo scoprire per che squadra tifa Dio».