Biasin: «’Progresso Inter’ nel corso degli anni. Sul mercato, 6-7 movimenti!»

Fabrizio Biasin si è così espresso sulla crescita dell’Inter, sia sotto il profilo della gestione economica e finanziaria che sotto quello del rendimento in campo, avviata nelle scorse stagioni e proseguita da Oaktree. Poi un giudizio sul mercato.

IL RAGIONAMENTO – Fabrizio Biasin si è espresso a Radio Sportiva sulla direzione intrapresa dall’Inter, sul mercato e nella gestione dei conti, nelle ultime annate. Partendo da questo argomento, il giornalista ha indicato la direzione che il fondo Oaktree potrebbe intraprendere alla guida del club nerazzurro: «Io ritengo che ci sarà una continuità rispetto a quanto visto negli ultimi anni. Gli americani non hanno alcun interesse a far tornare nella ‘mediocrità’ una squadra.

Quando si parla di fondi, in termini generali, io immagino un percorso ben delineato che viene seguito in vista di un obiettivo finale. Restare alla guida di una società per 4-5 anni, prima di cederla al momento ritenuto opportuno».

Biasin sul mercato dell’Inter

IL COMMENTO – Biasin ha poi proseguito indicando il suo punto di vista sulle scelte di mercato che potrebbe effettuare l’Inter nei prossimi mesi: «Non penso che faccia qualcosa a gennaio, dato che avrebbe poco senso. Credo che, sulla falsariga di quanto visto nelle scorse stagioni, l’Inter sia già all’opera per definire qualcosa in vista della prossima estate. Immagino 6-7 movimenti tra entrata e uscita, in particolare in difesa. Acerbi e De Vrij devono essere avvicendati, magari non entrambi, ma uno penso di sì».