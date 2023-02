Biasin: «Polemiche per fuorigioco Lautaro Martinez e Vlahovic? E quindi…»

Fabrizio Biasin ha parlato delle polemiche per i gol annullati per il fuorigioco di Lautaro Martinez a Inter e di Dusan Vlahovic a Juventus.

FUORIGIOCO – Questd le parole su Twitter da parte di Fabrizio Biasin. “Dopo le polemiche per il fuorigioco di Lautaro anche quelle per quello di Vlahovic perché “non si può annullare un gol per 2 centimetri, è un’ingiustizia”.

E, quindi, di fronte a un fatto (è fuorigioco) giusto penalizzare chi difende ed è nella ragione.

Bella giustizia“.

Fonte: Twitter Fabrizio Biasin