Biasin: «Ha più senso l’atteggiamento dell’Inter in Europa, spiego!»

Biasin parla dell’atteggiamento dell’Inter tra Serie A e Champions League. Il giornalista ne individua una differenza.

DIFFERENZA – Fabrizio Biasin, a Cronache di Spogliatoio, ha parlato dell’Inter e del doppio percorso tra Serie A e Champions League. Questo il suo commento: «Non so se è una scelta, dipende dagli avversari. Ma ha più senso l’atteggiamento dell’Inter in Europa. In Italia, troppe volte negli ultimi 20-25′ rischia e non so se perché alza il piede sull’acceleratore, in Europa raramente rischia perché mantiene una soglia di attenzione altissima. Quell’atteggiamento ti può far andare in Europa, perché non sto vedendo quella leggerezza che a volte si vede negli ultimi minuti in campionato. L’Inter ha fatto due partite identiche contro Arsenal e Bayer Leverkusen, dove la tua avversaria fa la partita e tu difendi con ordine e attenzione, ma una ti è andata bene e una male».