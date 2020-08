Biasin: “Perisic di ritorno all’Inter? Discorso chiuso con Conte! Messi…”

Condividi questo articolo

Fabrizio Biasin

Perisic è uno dei giocatori, assieme a Joao Mario e Nainggolan, di rientro all’Inter dopo i prestiti. Fabrizio Biasin, intervenuto durante “Microfono Aperto” su “Radio Sportiva”, pone dubbi sulla continuità del croato con Conte. Inevitabile poi anche un commento su Messi.

QUALE FUTURO? – Così Fabrizio Biasin sul mercato: «Sandro Tonali? L’Inter sta temporeggiando, ma è un rischio. Nell’ottica di costruire una squadra a medio termine uno come lui non può sfuggire. Aleksandar Kolarov è un profilo da Antonio Conte, però prima di dire “affare fatto” aspetterei un attimo. Su Ivan Perisic io credo che con Conte sia un discorso abbastanza chiuso, nel senso che l’ha bocciato in prima persona l’anno scorso. Nella testa del tecnico non può fare l’esterno a tutta fascia nel 3-5-2: credo si troverà un’altra soluzione, poteva avere un senso con Massimiliano Allegri. Per Radja Nainggolan credo che sia la stessa soluzione. Se l’Inter troverà il modo di liberarsi dell’ingaggio andrà altrove, altrimenti il problema di trovare una sistemazione per Nainggolan sussiste. Per quanto riguarda il Manchester City e Lionel Messi, ma il ragionamento vale per tutti i club del mondo, nessuno può permettersi un affare come quello legato a Messi e sperare di restare dentro i parametri del fair play finanziario. Questa è la prova che il fair play finanziario assomiglia a una barzelletta: se prendi Messi i conti non possono rimanere a zero, se arrivano sponsorizzazioni e altro sì».