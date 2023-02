Biasin: «Parole Marotta? Ecco, facciamo decennale a Lautaro Martinez!»

Marotta nel pomeriggio ha parlato del valore della fascia da capitano, un riferimento nemmeno troppo velato al comportamento di Skriniar (vedi articolo). Biasin dà un commento mettendo dentro Lautaro Martinez.

LA SCELTA DA FARE – Fabrizio Biasin è ironico fino a un certo punto sulla vicenda capitano. Il giornalista, via Twitter, commenta le parole del pomeriggio riferite a Milan Skriniar. “Giuseppe Marotta: «Nella fascia da capitano ci sono valori che devono essere recepiti da chi la indossa. Altrimenti non si può essere candidati. Appartenenza e amore per il club sono fondamentali». Ecco, facciamo un bel decennale a Lautaro Martinez che non si sa mai”.