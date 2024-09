Biasin: «Palacios somiglia a un titolare nell’Inter. Preso per questo!»

Tomas Palacios è stato l’ultimo calciatore acquistato dall’Inter nell’ultima sessione estiva di calciomercato. Del motivo alla base del suo ingaggio ha parlato Fabrizio Biasin.

LA SCELTA – Tomas Palacios è stato acquistato dall’Inter per completare il reparto difensivo in vista di questa probante stagione. Il calciatore argentino, nei pensieri della dirigenza nerazzurra, dovrebbe consentire di portare a termine un proposito ben specifico, come analizzato dal giornalista Fabrizio Biasin a Radio Sportiva: «Palacios ha caratteristiche da difensore moderno, ossia non fa solo il difensore. Fisicità imponente, quindi anche dal punto di vista fisico riuscirà a far bene nel suo ruolo. In aggiunta, oggi gli allenatori vogliono che un difensore sappia anche impostare e farsi vedere in fase offensiva. Lasciamo perdere Dimarco, che ormai fa tutto in campo, ma lo stesso Bastoni ce lo ricordiamo più per quello che fa oltre la sua metà campo. Ecco, secondo me l’argentino somiglia esattamente a lui, ma deve adattarsi al nuovo campionato. Idea dell’Inter è di creare una plusvalenza, come fatto con Bisseck».

Palacios e il percorso da intraprendere all’Inter: tante speranze per i nerazzurri

L’AUSPICIO – Quello che l’Inter si augura è di poter assistere a una crescita graduale, dell’argentino, grazie agli insegnamenti di Simone Inzaghi e al modello di Alessandro Bastoni. Far bene sin dall’inizio sarà difficile, ma l’obiettivo a lungo termine può essere centrato attraverso il lavoro e la dedizione auspicati dalla società nerazzurra. Ripercorrere le orme di Yann Bisseck potrà essere un buon punto di partenza per Palacios nel contesto dell’Inter di Inzaghi.