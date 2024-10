Biasin: «Palacios, 2 ruoli. Cristante-Thuram? Che errore Massa!»

Biasin ha parlato dell’inserimento di Tomas Palacios all’Inter, ma al contempo è ritornato sul contatto non punito da Massa tra Cristante e Thuram in Roma-Inter.

INSERIMENTO – In collegamento su Radio Sportiva, il collega Fabrizio Biasin ha detto la sua sull’inserimento di Tomas Palacios all’Inter. Il giornalista, alla domanda posta da un ascoltatore, ha risposto in questa maniera: «Palacios? Credo che il processo di crescita possa essere simile a quello di Bisseck dell’anno scorso, un giocatore che non si è visto fino a novembre, per poi entrare nelle rotazioni. L’occasione potrebbe essere la Coppa Italia, anche se i vari infortuni potrebbero accelerare tale inserimento. Da capire come utilizzarlo: se da braccetto o al centro». L’argentino è arrivato negli ultimi giorni di estate, dopo una trattativa piuttosto lunga con Independiente Rivadaviae Talleres. Ancora non ha trovato spazio all’Inter, anche se il suo agente Francisco Hernandez, intercettato dai nostri microfoni alcune settimane fa, si è detto fiducioso e paziente.

Non solo Palacios, Biasin si espone su Thuram-Cristante

ERRORE – Infine, Biasin è stato interpellato anche sul contatto Marcus Thuram-Bryan Cristante di ieri sera durante Roma-Inter. Il suo pensiero va in linea con quello di Graziano Cesari, ex arbitro, con l’arbitro Davide Masa che ha clamorosamente toppato nella sua decisione di non fischiare fallo e di non sanzionare il difendente della Roma: «Thuram-Cristante? Ci doveva essere il rosso a Cristante e punizione dal limite. L’arbitro ha sbagliato e si è arrivato all’ennesimo errore di questo fine settimana».