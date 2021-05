Biasin: «Oriali preoccupato? Come Conte e Marotta. Ma una differenza»

Fabrizio Biasin ha parlato delle preoccupazioni di Lele Oriali, così come quelle di Beppe Marotta e Antonio Conte, per i piani della proprietà dell’Inter.

TWEET – Queste le parole di Fabrizio Biasin all’interno di un messaggio su Twitter sulle preoccupazioni da parte di Lele Oriali per i piani della proprietà dell’Inter. “Oriali è preoccupato? Sì. Come Conte, Marotta e il resto della dirigenza – ha scritto il giornalista – attende di conoscere i piani della proprietà Inter per la prossima stagione. Tutte cose che vanno dette. Ma c’è una bella differenza tra chi racconta il momento di incertezza e chi… se lo augura“.