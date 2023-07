Biasin: «Onana a un passo dall’addio. Samardzic? Costa tanto»

Il giornalista Fabrizio Biasin ha parlato così dell’Inter e delle diverse operazioni di calciomercato, ponendo l’attenzione su André Onana e Lazar Samardzic, a TvPlay_Calciomercato.it.

CONSIDERAZIONI − Il giornalista Fabrizio Biasin, vicino all’ambiente Inter, ha parlato così a TvPlay_Calciomercato.it su Twitch: «André Onana va al Manchester United, Alex Meret non è un’opzione per l’Inter. La vera domanda è chi sostituirà Onana. L’Inter avrebbe voluto Guglielmo Vicario, ma legittimamente l’Empoli non poteva aspettare in eterno e lo ha venduto al Tottenham. Anatolij Trubin può essere un buon nome, ma non sarà facile. Onana aveva il vantaggio di avere anche il cervello da regista, non solo i piedi. Simone Inzaghi non vorrebbe vederlo partire, ma davanti a una plusvalenza del genere deve alzare le mani. L’Inter ha due registi in questo momento, Hakan Calhanoglu e Kristjan Asllani. E ragiona su quattro mezzali intercambiabili. Per come la so io all’Inter piacerebbe molto arrivare a Lazar Samardzic, ma non è semplice perché costa tanto. L’Udinese ha legittime pretese e c’è tanta concorrenza».