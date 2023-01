Biasin: «Onana il migliore in un dato pessimo per l’Inter. Qualcosa significa»

Uno dei grossi problemi che l’Inter ha mostrato nelle ultime stagioni è la mancanza di giocatori in grado di dribblare. Un dato pessimo commentato anche dal giornalista di fede nerazzurra Fabrizio Biasin

ZERO DRIBBLING – Fabrizio Biasin fa luce su un dato pessimo mostrato dall’Inter in questa stagione, ovvero l’incapacità nel dribbling. Un problema che spesso ha compromesso gare difficili da sbloccare. Il giornalista di fede nerazzurra ha commentato così sul suo profilo Twitter ufficiale il dato: “L’Inter è ultima in Serie A per dribbling con 3,58. E 3,57 li fa Onana. Non so cosa significhi questa cosa, ma qualcosa significa“.