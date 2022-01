Biasin: «Onana-Inter, gennaio per portarsi avanti col lavoro. Bel colpo»

Fabrizio Biasin ha parlato di Andre Onana, portiere camerunense in scadenza di contratto con l’Ajax, in arrivo all’Inter da svincolato al termine di questa stagione.

TWEET – Queste le parole su Twitter da parte di Fabrizio Biasin sul colpo Andre Onana da parte dell’Inter. “Più che per “riparare”, gennaio serve per portarsi avanti col lavoro. Soprattutto se il grano scarseggia. Onana (25 anni) all’Inter a parametro zero: bel colpo“.

Fonte: Twitter Fabrizio Biasin