Biasin: «Onana o Handanovic? Gerarchie chiare! Altrimenti significa…»

Fabrizio Biasin è intervenuto su una delle questioni che tengono banco in casa Inter. Ovvero: chi sarà il titolare in porta nella prossima stagione? Onana o Handanovic? Questo il pensiero del giornalista.

GERARCHIE CHIARE – Fabrizio Biasin ha parlato chiaro sulla scelta tra André Onana e Samir Handanovic in vista della prossima stagione. Attraverso il suo profilo Twitter ufficiale, il giornalista si è espresso così: “Le gerarchie devono essere chiare, viceversa significa attendere l’errore di uno per vedere in porta l’altro, la qual cosa – lo capisco persino io – è una clamorosa ca**ata“.