Biasin: «Offerta Inter per Bremer notevole, andare oltre sarebbe sbagliato»

Tra Inter e Juventus è lotta per Bremer. Il Torino sta ascoltando entrambe le squadre e gongola con l’obiettivo di ricavare più soldi possibili. L’opinione su Twitter di Biasin

L’OFFERTA − L’Inter ha rilanciato la sua ultima proposta al Torino per Bremer. Adesso si aspetta la contro offerta della Juventus (vedi articolo). Il giornalista Fabrizio Biasin ritiene quella dei nerazzurri congrua così: «L’offerta dell’Inter per Bremer è di 30 milioni + bonus + il cartellino di Casadei (con ricompra). Due settimane fa sarebbe bastata, ora probabilmente no. In ogni caso rimane un’offerta notevole, andare oltre – opinione personale – sarebbe sbagliato».